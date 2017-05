Nel corso di un'intervista radiofonica con la BBC, Michael Stipe e Mike Mills (R.E.M.) hanno raccontato un gustoso anedotto di quando la band era in attività e incontrò per la prima volta una delle loro leggende, David Bowie.

Parlando con Matt Everitt per il programma "The First Time", Stipe ha raccontato che quando è avvenuto l'icontro si è addormentato, rischiando di non riuscire a parlare con Bowie. Il tutto è successo nel '95, in Svizzera, durante il Monster Tour e poco dopo che il batterista Bill Berry aveva rischiato la vita per un aneurisma.

Ci invitò a cena Claude Nobs, il leggendario fondatore del Montreux Jazz Festival. Arrivato a casa sua ci avvisò che sarebbe stato presente David Bowie.

La prima cosa che dissi fu "Ho bisogno di fare un pisolino". Andai in camera da letto e mi addormentai: eravamo in tour, con l'adrenalina a mille, ma improvvisamente si era fermato tutto per l'incidente a Bill. Eravamo sperduti in questo posto in Svizzera, aspettando di sapere se sarebbe sopravvissuto.

Poi ce l'avrebbe fatta, ma era un momento difficile e sono crollato. Dopo un po' mi vennero a svegliare: 'Mr Bowie è arrivato e la cena è servita'. Ho chiesto tre espresso, e solo allora sono riuscito a scendere le scale, guardare David Bowie in faccia e dirgli "È bello incontrarti finalmente". Non smise di parlare per tre ore. Era incredibile - era così coinvolgente, così divertente e così intelligente.

I R.E.M. e David Bowie non hanno mai collaborato, né in studio, né sul palco. Ma Stipe poco dopo quell'evento ha coprdotto "Velvet Goldmine", film del '98 di Todd Haynes ispirato alla figura di Bowie. E in una delle sue rare uscite musicali post-scioglimento ha cantanto "The man who sold the world" in onore dell'amico e cantante, dopo la sua scomparsa: