Ormai X Factor è come Sanremo. Non solo per le polemiche (recente quella tra Linus e Sky), ma anche per il toto-nomi. Se per il Festival le testate iniziano settimane prima ad ipotizzare concorrenti, qua invece si ragiona sulla giuria. E, come si prevedeva da tempo, nell’aria ci sono diversi cambiamenti.

Dei quattro giurati dell’anno scorso, uno solo appare pressoché sicuramente confermato, ed è Fedez. E uno appare altrettanto certamente in uscita (lo spagnolo Alvaro Soler). Anche Arisa, che l’anno scorso ha avuto una brutta stagione (ricordate le polemiche sul suo comportamento e sul trattamento ricevuto dagli altri giudici?) non dovrebbe essere riconfermata, secondo quanto scrive oggi l’ADNKronos (invece TV Blog la dava come ritorno possibile. Chi, invece, aveva scritto anche che la cantante sarebbe in entrata a Newtopia, il management di Fedez: a Rockol quest’ultima voce non risulta veritiera).

Sempre TVBlog dava per terminata l’esperienza di Manuel Agnelli - che invece l’ADN Kronos dà per confermato. Appare più probabile la seconda ipotesi: sebbene il leader degli Afterhours abbia detto anche recentemente di non avere ancora preso una decisione, in questi mesi è diventato praticamente un uomo immagine di Sky, partecipando ad altri programmi e ad altri eventi della rete (l’ultimo, poche giorni fa a Napoli, al Festival di Sky Arte).

Tra i nomi in arrivo, quasi certo quello di Levante, citato da tutti gli articoli finora usciti (a Rockol risulta sia prossima alla firma del contratto). E si sta valutando anche un ritorno in giuria di Mara Maionchi (che in realtà è già tornata, ma negli ultimi anni era all’Extra Factor, il contenitore post-puntata).

Diversi i nomi circolati, e riportati da altre testate: AdnKronos, parla di Giusy Ferreri, Neffa, Marina Rei. Il Fatto Quotidiano ha ipotizzato Stash dei Kolors, ed entrambi hanno citato Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti. A Rockol risulta che sia stato sondato anche il terreno con Paola Turci.

L’annuncio potrebbe arrivare a breve, anche perché i primi casting sono già in corso (questo weekend saranno a Milano), anche se solitamente questa fase viene gestita da operatori del settore e non ancora dalla giuria vera e propria.