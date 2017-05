I Fab Four come Kanye West, i Daft Punk e Frank Ocean: in occasione dell'edizione celebrativa per il cinquantennale di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", verrà allestito a Liverpool un pop-up shop temporaneo dedicato interamente al capolavoro dei Beatles: si troverà in Mathew Street, dal 25 maggio all'11 giugno. Mathew Street è la via dove originariamente sorgeva il Cavern Club.

L'iniziativa, dicevamo, è analoga ad altre recenti: in occasione della loro partecipazione dei Grammy Awards, lo scorso febbraio, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter hanno aperto un negozio pop-up shop - al 8818 di Melrose Avenue, West Hollywood. Operazioni simili sono state fatte da Frank Ocean per il lancio di "Blonde" e, nel 2016, da Kanye West per il lancio di "The life of Pablo". In tutti i casi si trovava merchandising in edizione limitata.

Anche il negozio dei Beatles promette "materiale esclusivo" (non è specificato quale) e aprirà in tempo per permettere l'acquisto a mezzanotte della nuova edizione del disco, in uscita il 26 maggio.