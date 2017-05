Il giorno dopo la pubblicazione del suo disco di debutto solista, il cantante degli One Direction debutta da solo sul palco, con un concerto a inviti a Londra, al The Garage. "Questo è il mio primo concerto da molto tempo. Il mio primo concerto in assoluto. Quindi è una serata che non dimenticherò e vi ringrazio molto per essere qui con me", le parole di Styles.

In scaletta i brani del disco, che sta ricevendo lodi unananimi ovunque (qua la nostra recensione) per il suono "adulto" e il cambio rispetto agli One Direction.

E una piccola chicca: una cover di Kanye West: Styles ha cantato "Ultralight beam", da "The Life of Pablo".

Nel coro di lodi (persino l'icona del classic rock Ryan Adams lo ha definito su twitter un "badass record"), anche una piccola crepa. Una figuraccia durante un'intervista con la BBC quando il conduttore Nick "Grimmy" Grimshaw ha chiesto al cantante se "Two Ghosts" fosse dedicata a Taylor Swift, sua (presunta) ex. Styles è andato nel panico, chiedendo aiuto in diretta al suo manager, Jeffrey Azamoff, come se non sapesse di cosa parla la canzone.