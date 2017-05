Giunta ormai ai quarti di finale, la gara del serale di "Amici" si fa sempre più avvincente e non fa sconti: l'ottava puntata, andata in onda questa sera, sabato 13 maggio (qui la gallery fotografica con i momenti salienti), si è conclusa con l'eliminazione - un po' a sorpresa - di uno dei favoriti alla vittoria finale.

Il concorrente che ha dovuto abbandonare la "scuola" di "Amici" al termine della puntata è stato il cantante della squadra bianca Thomas Bocchimpani, che nelle scorse puntate si era distinto grazie ad una serie di esibizioni piuttosto azzeccate (ricordate la sua cover di "Hai delle isole negli occhi" di Tiziano Ferro?). Questa sera, bisogna dirlo, Thomas non ha brillato come nelle precedenti puntate - ed è un vero peccato: durante la gara, si è esibito solamente due volte e in entrambi i casi non è riuscito a conquistare i punti che avrebbero potuto consentire alla squadra bianca di vincere la sfida con quella blu, punti che sono invece riusciti a conquistare il ballerino Sebastian Melo Taveira e il cantante Mike Bird.

A proposito di Mike Bird (nella foto in alto): da quando Emma ha sostituito Morgan alla guida della squadra bianca, il cantante sembra trovarsi decisamente più a suo agio nelle esibizioni e anche nel rapporto con il direttore artistico: quando Emma lo ha schierato per fargli cantare "Sunday morning" dei Velvet Underground, lui ha preferito proporre un'altra canzone e la cantante non si è opposta alla sua scelta - alla fine ha "omaggiato" Emma sulle note della sua "Trattengo il fiato". Rischiosa la scelta di fargli cantare "Canzone per un'amica" di Francesco Guccini, ma il cantante se l'è cavata bene - e ha ragione Ermal Meta quando dice che Mike Bird fa fatica a risultare credibile quando canta in inglese e che lo è molto di più quando canta in italiano.

Con l'eliminazione di Thomas, Mike Bird diventa il principale contendente di Riccardo Marcuzzo per la vittoria finale: il cantante della squadra capitanata da Elisa (che nel corso della puntata ha pure annunciato il suo nuovo disco), dopo l'eliminazione provvisoria della compagna di squadra Federica Carta (che al ballottaggio ha avuto la meglio proprio su Thomas), è riuscito a trainare i blu verso la vittoria della seconda manche grazie alle sue cover di "Heal the World" (Michael Jackson) e "Imbranato" (Tiziano Ferro).

La semifinale del talent si giocherà lunedì 15 maggio, giorno in cui verrà registrata la nona puntata, che andrà in onda sabato 20 maggio: al termine delle registrazioni (qui tutte le anticipazioni) scopriremo quali, tra i cinque concorrenti rimasti in gara, si aggiudicheranno i quattro posti disponibili per la finale di sabato 27 maggio.