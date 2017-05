A distanza di un anno e mezzo dall'uscita del suo ultimo disco, "ON", uscito nella primavera del 2016, il prossimo ottobre Elisa pubblicherà un nuovo album di inediti. La cantautrice di Monfalcone lo ha annunciato questa sera, sabato 13 maggio, nel corso dell'ottava puntata di "Amici", talent show che la vede impegnata nel ruolo di direttore artistico della squadra blu.

Il disco sarà il decimo album in studio di Elisa e il primo a raggiungere il mercato per Universal, dopo l'abbandono di Sugar (etichetta per la quale la cantautrice aveva pubblicato tutti i suoi precedenti lavori). Ad anticipare questo nuovo disco, che non ha ancora un titolo, sarà l'inedito "Twenty years": Elisa canterà la nuova canzone per la prima volta durante i concerti all'Arena di Verona del prossimo settembre. Il brano racconterà quelli che sono stati i primi vent'anni della sua carriera e Elisa l'ha presentato così:



"È un po' lo spirito di questi vent'anni e dei valori che sono rimasti".



All'Arena di Verona il 12, il 13 e il 15 settembre, Elisa porterà in scena tre spettacoli tra loro molto diversi: la prima serata la vedrà eseguire le sue canzoni in versione pop-rock, la seconda in chiave acustica, la terza in chiave orchestrale - qui tutti i dettagli.