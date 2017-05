E' vero, quindi: dopo Keith Richards, un altro musicista reciterà nella saga Disney de "I pirati dei Caraibi". E che musicista: Paul McCartney.

Il nuovo capitolo della saga, "Dead men tell no tales" ("La vendetta di Salazar" in italiano) esce a fine mese; Macca ha postato poche ore fa una sua foto in costume piratesco, che svela come sarà il suo cameo nel film.

Keith Richards aveva recitato il ruolo di Edward Teague, il padre di Jack Sparrow (Johnny Depp) nel terzo e quarto film della saga, nel 2007 e 2011,