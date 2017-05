Chi è l'eliminato dell'ottava puntata di "Amici"? E cosa è successo nel corso della puntata andata in onda questa sera, sabato 13 maggio (qui il commento alle esibizioni)?

L'eliminato dell'ottava puntata di "Amici" è il cantante della squadra bianca Thomas Bocchimpani (nella foto è il primo, partendo da sinistra). Si tratta della seconda perdita consecutiva per la squadra guidata da Emma Marrone, che la scorsa settimana aveva dovuto salutare la cantante Shady. L'eliminazione di Thomas lascia la squadra bianca con appena due concorrenti: il cantante Mike Bird e il ballerino Sebastian Melo Taveira. La squadra blu, guidata da Elisa, ha invece ancora in gioco tre concorrenti: i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo e il ballerino Andreas Muller.

La puntata ha visto la squadra bianca e la squadra blu sfidarsi nelle solite due manches, ciascuna articolata in cinque prove di canto e di danza - qui la foto gallery con i momenti salienti della puntata.

La prima manche è stata vinta dalla squadra bianca, grazie alle esibizioni di Sebastian (che in una coreografia è stato anche accompagnato dal trip trip hop dei London Grammar e in un'altra è stato affiancato dalla sua coach, Emma) e di Mike Bird (che ha proposto una sua versione di "Blowin' in the wind" di Bob Dylan). A rischio eliminazione è dunque finito un concorrente della squadra sconfitta, la blu: la scelta è ricaduta sulla cantante Federica Carta.

Se i bianchi hanno vinto la prima manche, i blu sono riusciti a pareggiare i conti vincendo la seconda manche, grazie alle esibizioni di Elisa (che con "Luce" ha avuto la meglio su Emma e la sua "Sarò libera"), del cantante Riccardo Marcuzzo (che ha cantato "We are the World" e "Imbranato", il successo di Tiziano Ferro). A rischio eliminazione è finito un concorrente della squadra bianca: tra Mike Bird, Sebastian Melo Taveira e Thomas Bocchimpani, la scelta è ricaduta proprio su quest'ultimo.

Nel ballottaggio finale si sono così scontrati Federica Carta e Thomas Bocchimpani: giudici e professori hanno preferito salvare la cantante ed eliminare Thomas.

I London Grammar non sono stati gli unici ospiti musicali della puntata: c'è stata anche Giorgia, che si è esibita accompagnando con il suo nuovo singolo "Credo" una coreografia del ballerino della squadra blu Andreas Muller.

Accanto ai giudici "fissi" Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini e Daniele Liotti, giudice d'eccezione della puntata è stata Sabrina Ferilli. L'attrice romana, lo ricordiamo, è stata membro fisso della giuria del talent show condotto da Maria De Filippi per quattro edizioni consecutive, dal 2013 al 2016.