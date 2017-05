Per molti, "The Joshua tree" è il disco della vita. Per tanti è semplicemente un capolavoro, il capolavoro di una band che - al di là dei gusti personali - è senza dubbio tra le più importanti della storia del rock.

Si può discutere sulla moda delle esecuzioni integrali degli album, in voga da qualche anno, e a cui hanno ceduto anche gli U2, con l'autocelebrativo "The Joshua tree tour". Ma l'esecuzione integrale dell'album nella prima data a Vancouver (qua scaletta e dettagli), ha portato con sé alcune chicche davvero notevoli: la prima esecuzione in assoluto di “Red hill mining town”, da poco ripubblicata come singolo e le performance di “I trip through your wires” ed “Exit”, che non venivano suonate rispettivamente dall’87 e dall’89. Altrettanto attese dai fan “In god’s country” e “One tree hill”, eseguite molto raramente negli anni.

Nelle ultime ore (il concerto è terminato quando in italia era mattina presto) sono affiorati i video del concerto. Ecco il disco, canzone per canzone, nella sua esecuzione integrale