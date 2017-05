L'album "Pizzicato" è stato pubblicato il 4 maggio: ieri 11 maggio è risultato essere il più venduto in italia nell'ultima settimana: ha scalzato dalla vetta "Magellano" di Francesco Gabbani. Il suo autore è Izi: classe 1995, il suo vero nome è Diego Germini. Nato a Savigliano in provincia di Cuneo, è cresciuto a Cogoleto, (Genova) e inizialmente si faceva chiamare Izi Erre.

Il rapper si è fatto notare come protagonista di "Zeta", il film di Cosimo Alemà dedicato alla scena hip hop italiana. Nel 2016 ha pubblicato "Fenice" (di cui vi abbiamo parlato al tempo qua), album prodotto da Shablo e trainato dal singolo "Scusa".

"Pizzicato" è il suo secondo lavoro: include collaborazioni con Fabri Fibra, Mondo Marcio, Clementino e Club Dogo. L'album stato registrato da Shablo nello studio Urubamba di Perugia, mentre Zangirolami l'ha mixato e masterizzato nel Noize Studio di San Giuliano Milanese. Il rapper spiegato così il disco:

"'Pizzicato nel senso di trafitto da tutte le dipendenze, le paure e i demoni che ci deteriorano e dai quali dobbiamo assolutamente liberarci per raggiungere l'equilibrio interiore; 'Pizzicato' in quanto infastidito da una società vuota in cui i veri valori si stanno sempre più perdendo per far posto all'apparenza e all'inettitudine; 'Pizzicato' come colui che può cambiare le regole del gioco e aprire gli occhi a coloro che lo ascolteranno".