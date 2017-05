Sono online, da ascoltare in anteprima streaming, due brani che saranno inclusi nella ristampa deluxe del megaclassico "Purple Rain" di Prince, in uscita il 23 giugno prossimo per Warner. Si tratta di una versione inedita di "Electric Intercourse" e di “Our Destiny / Roadhouse Garden”, un mashup di due canzoni che Prince and The Revolution solitamene proponevano separate.

La ristampa del disco forse più noto del Purple One arriverà in due edizioni: Deluxe e Deluxe – Expanded Edition