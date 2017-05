Richard Russell, già fondatore della XL Recordings, etichetta discografica che dal 1989 ad oggi ha lanciato - tra gli altri - Prodigy, Adele e FKA Twigs, pubblicherà il prossimo 12 maggio il suo primo disco.

Si tratta di un EP intitolato "Close but not quite" e registrato nello studio di Russell a Londra, il "Copper house" (la "casa" in cui i musicisti della XL Recordings si ritrovano per scrivere e registrare musica). Nel disco sono contenute appena cinque canzoni realizzati con musicisti come Sampha (uno dei talenti della XL Recordings, che all'inizio di quest'anno ha pubblicato il suo primo album), Giggs, Obongjayar, Tic, Warren Ellis, Infinite, Mela Murder, Green Gartside e Baluji Shrivastav.

Di seguito, copertina e tracklist del disco:

"Close but not quite" feat. Sampha"Early this morning" feat. Giggs"Washed up the shore" feat. Obongjayar and Warren Ellis"D’elusion" feat. Infinite, Mela Murder and Green Gartside"The rhythm of life and death"