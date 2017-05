Sono passati ben sei anni dall'uscita dell'ultimo album in studio della band guidata da Amy Lee e per gli Evanescence è giunto finalmente il momento di tornare sulle scene con un nuovo disco: dopo aver pubblicato, lo scorso marzo, il singolo "Speak to me", il gruppo annuncia ora il nuovo album "Synthesis".

Il disco uscirà entro la fine dell'anno, ma non sarà composto da brani inediti: nel presentarlo, Amy Lee ne parla come di un progetto che ha visto gli Evanescence rivisitare in chiave orchestrale ed elettronica alcuni brani pescati dal loro repertorio. Ecco cosa ha detto la cantante:



"Abbiamo preso la nostra musica e l'abbiamo svuotata delle chitarre distorte e delle percussioni rock, rimpiazzando il tutto con un'orchestra, sintetizzando beats e suoni".

Fino al prossimo luglio la band di "Bring me to life" sarà impegnata con un tour che, tra gli altri paesi, riporterà gli Evanescence ad esibirsi anche in Italia. E a proposito di tour: il nuovo album dovrebbe essere promosso dal vivo con una tournée che vedrà Amy Lee e compagni condividere il palco con una grande orchestra.