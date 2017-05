Non ce l’abbiamo fatta neanche stavolta. Si entra Papa e si esce cardinali, si dice del conclave e così è stato per Francesco Gabbani e la sua “Occidentali’s karma”, favorita nelle settimane che hanno portato all’Eurovision Song Contest, e solo sesta nella classifica della finale, dopo il vincente Portogallo, ma anche dopo Bulgaria, Moldavia, Belgio e Svezia.

Perché abbiamo perso? Diversi fattori che si concatenano. Il blocco dell’est europeo, che tradizionalmente vota compatto, si è concentrato sulla Bulgaria (la Russia, come era noto, era assente). Le giurie hanno probabilmente votato contro il favorito, e si sono concentrate sul Portogallo, così come il televoto, che ha premiato una canzone, quella di Salvador Sobral, apparentemente fuori dalle regole della manifestazione: ”Amar pelos dois” è intima, minimale, praticamente priva di scenografia. “Music isn’t fireworks” ha commentato il vincitore: non è proprio così. La musica è anche, ma non solo, spettacolo.

Questa volta ci siamo presentati davvero bene: Gabbani ha fatto un bel passaggio, aveva il pieno supporto della RAI (nel pomeriggio il direttore di RaiUnio Andrea Fabiano aveva twittato entusiasticamente sulla possibilità di organizzare la manifestazione l'anno prossimo, in caso di vittoria).

La canzone spaccava anche in quel contesto, la scenografia ricalcava quella di Sanremo, con l’aggiunta di quattro coristi (tra cui Chanty, già in gara tra i giovani al Festival). Performance solo penalizzata da una brutta regia, imprecisa nel raccontare la canzone (e con un pessimo stacco su “Namasté alè” che ha mostrato la platea, perdendo la carica del momento) .

Meglio di Gabbani ha fatto Raphael Gualazzi, secondo nel 2001 e Il Volo, terzi nel 2015 (anche loro dati per stra-favoriti)