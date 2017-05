Si è da poco concluso il debutto uno dei tour più attesi di questa stagione. Stanotte (12 maggio): gli U2 hanno inagurato a Vancouver, in Canada, il "The Joshua Tree Tour", il giro di concerti che celebra il trentennale dall'uscita dell'album "The Joshua Tree", che arriverà in Europa in estate (in Italia a Roma, allo stadio Olimpico, il 15 e 16 luglio).

La band è in Canada da due settimane, e i fan accampati dal BC Place Stadium hanno spoilerato da giorni le prove e le canzoni in scaletta. Previsioni rispettate per la scaletta con diverse rarità e debutti, ed una scenografia spettacolare.

Apertura della serata con i Mumford & Sons (verso le 4 italiane) che hanno eseguito 10 canzoni.

Ma l’attesa era tutta per loro, gli U2: erano le 5.30 Italiane quando la band è salita sul palco, con un enorme schermo alle spalle che rimandava immagini ad accompagnare le performance. Colpo d’occhio davvero impressionante.

Lo spettacolo è diviso in tre parti. La prima si apre con “Sunday Bloody Sunday” e prevede classici del periodo precedente a “The Joshua tree”, tra cui il ritorno in scaletta di “A sort of homecoming”, brano inciso per “The unforgettable fire” (e uno dei punti focali del tour dell’87). Non veniva suonata da 16 anni.

la seconda parte prevede l’esecuzione integrale in sequenza del capolavoro della band, a partire da “Where The Streets Have No Name”, con lo schermo che si accende prima di rosso con la sagoma del Joshua Tree, come da tradizione dei concerti della band, per poi diventare giallo, con la band in controluce: lo schermo quindi mostra il deserto americano, con la camera che percorre una strada in soggettiva.

Da notare la prima esecuzione in assoluto di “Red hill mining town” e le performance di “I trip through your wires” ed “Exit”, che non venivano suonate rispettivamente dall’87 e dall’89. Altrettanto attese dai fan “In god’s country” e “One tree hill”, eseguite molto raramente negli anni.

La terza parte prevede pezzi più recenti e si apre con “Beautiful day”. Oltre al classico “One”, un’altra chicca è “Ultraviolet”, dedicata a tutte le donne nel mondo e accompagnata da immagini di grandi figure femminili.

Il concerto si chiude con una nuova canzone, che si intitola “The Little Things That Give You Away”, di cui si aveva notizia dagli spoiler raccolti dai fan durante le prove, e che dovrebbe fare parte del prossimo album “Songs of experience”. La si può ascoltare qua:

Ecco la scaletta completa

Sunday Bloody Sunday

New Year's Day

A Sort Of Homecoming

MLK/Pride

Where The Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God's Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared

Beautiful Day

Elevation

Ultraviolet

One

Miss Sarajevo

The Little Things That Give You Away