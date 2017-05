“Resistance Radio” è la colonna sonora della serie “The Man in the High Castle”, serie prodotta da Amazon Studios tratta dal romanzo “La svastica sul sole” il romanzo ucronico di Philip Dick in cui ci si racconta un universo parallelo in cui la Germania ha vinto degli Stati Uniti dei primi anni 60 dopo che le potenze dell'Asse Germanico hanno vinto la seconda guerra mondiale. I brani contenuti in questa compilation sono cover di popolari brani americani anni 50-60 reinterpretata in chiave “europea” da artisti come Beck, The Shins, Sharon Van Etten, Kelis, Grandaddy, Norah Jones e molti altri. La produzione è di di Danger Mouse e Sam Cohen.

Idea strepitosa anche se non originalissima (lo stratagemma della radio è molto usata nel mondo dei videogame), canzoni fantastiche (da “The End of the World” a “The House of the Rising Sun” fino a “Sometimes I feel like a motherless child”) e interpreti clamorosi della scena pop-rock “intelligente”, ma purtroppo il risultato è inferiore alla somma dei singoli elementi.

Leggi la recensione completa di "RESISTANCE RADIO: THE MAN IN THE HIGH CASTLE ALBUM" cliccando qui