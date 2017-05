Che Jay-Z sia, oltre a un artista, un abile imprenditore (per se stesso e per altri), non c'erano già dubbi. Lo conferma ora quanto scrive la rivista "Variety": la sottoscrizione, fra il rapper e Live Nation, di un accordo di esclusiva rappresentanza decennale, del valore di 200 milioni di dollari.

Entrambe le parti si sono dichiarate soddisfattissime; Jay-Z ha dichiarato

"Live Nation e io abbiamo iniziato ad esplorare un territorio sconosciuto nel 2008, e per nove anni abbiamo viaggiato per il mondo producendo eventi musicali di portata storica. Michael Rapino, presidente e amministratore delegato di Live Nation, è un industriale della musica con una visione innovativa, e questa rinnovata partnership è una conferma della nostra lunga relazione professionale. Per i prossimi dieci anni continueremo insieme a ridefinire il concetto di eventi live".



Per parte sua, Rapino ha fatto sapere che nell'accordo sono stati inclusi nuovi ruoli per Jay-Z, fra i quali quello di direttore creativo dell'annuale celebrazione musicale "Made in America".