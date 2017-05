"Hai mai ucciso un uomo a mani nude?" chiede il killer Pope all'uomo che sta guidando l'auto sulla quale si trova.

Il personaggio di Pope, un sicario prezzolato, è interpretato da Marilyn Manson, e qui sotto potrete guardare il nuovo trailer del film.

"Let me make you a martyr", scritto e diretto da Corey Asraf e John Swab, uscirà - in poche sale, ma su molte piattaforme video - tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2017.

"Mi hanno chiesto di incendiare una casa e di ammazzare un po' di persone: come avrei potuto rispondere di no?"

spiega il performer rock a proposito della sua partecipazione al film.



Un altro personaggio è interpretato da Mark Boone Junior (già visto in "Son of Anarchy"). Ancora Manson, in un'intervista a "Rolling Stone" americano: