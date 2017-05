Chi sono gli ospiti musicali della terza puntata di "I migliori anni", il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti insieme a Anna Tatangelo?

In onda questa sera, venerdì 12 maggio, la terza puntata di "I migliori anni" vedrà tornare a segnalarsi al pubblico italiano le band britanniche dei The Korgis (la loro hit "Everyboyd's got to learn sometime", uscita nel 1980, è stata coverizzata vent'anni dopo da Zucchero con il titolo di "Indaco dagli occhi del cielo") e dei The Rubettes (scalarono le classifiche nel 1974 grazie a "Sugar baby love") e la cantante statunitense Yvonne Elliman (nota ai più per aver interpretato Maddalena in "Jesus Christ Superstar" - la cantante enderà omaggio agli anni '70 sulle note di "If I can't have you", colonna sonora di "La febbre del sabato sera").

Quanto agli ospiti italiani: Don Backy rappresenterà gli anni '60 con "L'immensità" e "Canzone", Alan Sorrenti rappresenterà i '70 sulle note delle hit "Figli delle stelle" e "Tu sei l'unica donna per me", Ivana Spagna rappresenterà gli anni '80 con "Easy lady" (ma canterà anche "Gente come noi", il brano con cui si classificò terza al Festival di Sanremo del 1995).

Ci saranno anche Marco Ferradini (con la sua "Teorema") e Paolo Mengoli (che canterà "Perché l'hai fatto" del 1969).

Ospite dello spazio "Il mio Sanremo" sarà Michele Zarrillo, che ripercorrerà le sue dodici partecipazioni al Festival: da quella del 1981 con "Su quel pianeta libero" a quella del 2017 con "Mani nelle mani".