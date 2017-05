È stata finalmente svelata la data della prima proiezione del biopic sull'ex frontman degli Smiths, le cui riprese avevano preso il via lo scorso anno a Manchester.

Il docu-film debutterà sul grande schermo il prossimo 2 luglio, giorno in cui sarà proiettato in anteprima alla 71esima edizione dell'International Film Festival di Edimburgo.

La pellicola, originariamente intitolata "Steven" (come il primo nome di Morrissey), è stata ribattezzata "Enlgand is mine". Il titolo è tratto da un verso di "Still ill", brano contenuto all'interno dell'eponimo album di debutto degli Smiths, uscito nel 1984: "England is mine and it owes me a living", cantava Moz nella prima strofa della canzone.

"England is mine" - che non è stato autorizzato da Moz - è stato diretto da Mark Gill e prodotto da Baldwin Li e Orian Williams, quest'ultimo già produttore del biopic su Ian Curtis, "Control". Stando a quanto anticipato da Orian Williams, il film non racconterà gli anni del successo di Morrissey nel mondo della musica, quanto la sua infanzia e l'adolescenza: il racconto terminerà con l'incontro tra il cantante e quello che sarebbe diventato il chitarrista degli Smiths, Johnny Marr.

Il ruolo del protagonista è stato affidato all'attore Jack Lowden, mentre la già co-protagonista di "Downton Abbey" Jessica Brown Findlay interpreta Linder Sterling, artista di Liverpool e grande amica di Morrissey.