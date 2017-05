"Non ci avrei mai creduto se tre anni fa mi avessi detto che sarei stata qui a scrivere questa canzone", canta Miley Cyrus in "Malibu", il suo nuovo singolo, prima anticipazione dell'album che rappresenterà il sequel di "Bangerz" del 2013. Dimenticatevi la popstar controversa e chiacchierata degli ultimi anni: l'ex stellina Disney, con "Malibu", sembra (ri)presentarsi con un'immagine più pulita e semplice - basti guardare la copertina.

La canzone - con relativo videoclip - ha fatto il suo debutto in rete oggi, giovedì 11 maggio, e rispetto agli ultimi lavori di Miley Cyrus è caratterizzata da sonorità più folk, cantautorali: "La mia preoccupazione principale non sono le radio. Sinceramente, nemmeno le ascolto", ha detto lei nella lunga intervista a Billboard uscita qualche giorno fa, parlando di questa svolta.

"Malibu", scritta con l'aiuto del produttore statunitense Oren Yoel (già collaboratore di Macy Gracy, Eliza Doolittle e della stessa Cyrus, per la quale produsse il singolo "Adore you"), è dedicata al fidanzato della cantante, l'attore Liam Hemsworth e sembra raccontare un ritorno alla normalità dopo i gossip dell'era di "Wrecking ball" (ricordate l'esibizione sul palco degli MTV Video Music Awards del 2013 ?): "Voglio ringraziarti con tutto il cuore, è un nuovo inizio", canta Miley, che ora dice di sentirsi "libera come un uccello".

Per ascoltare il nuovo album in studio della cantante bisognerà invece aspettare ancora un po': secondo alcune indiscrezioni, il disco dovrebbe uscire a luglio.