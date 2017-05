Intervistato dall'agenzia ADNKronos, il giudice di "Amici" di Maria De Filippi ed ex leader dei La Fame di Camilla Ermal Meta ha difeso i programmi di scouting musicale: "A coloro che si indignano sui social per una partecipazione ad 'Amici' dico che forse si dovrebbero indignare per cose più importante in cui sono coinvolti ma non se ne accorgono, come ad esempio una vita sociale che va a rotoli" ha spiegato il cantante, terzo classificato allo scorso Festival di Sanremo, "E' totalmente inutile prendersela con i talent, perché sono dei contenitori e, soprattutto, hai il telecomando in mano e questo ti dà la possibilità di cambiare canale".

Ma, sopratutto, a detta dell'artista "in questi anni i talent hanno rappresentato la possibilità per molti giovani di dire 'io esisto'. E per fortuna, perché i discografici da molti anni hanno smesso di fare i talent scout, e andare nei backstage a scovare i talenti".