Si intitola "Dig Down" il nuovo brano inedito registrato in studio che la band di Matt Bellamy diffonderà a partire dal prossimo 18 maggio: a darne notizia sono stati gli stessi Muse per mezzo di un twett apparso sul proprio canale social ufficiale.

“Dig Down” new single coming 18 May pic.twitter.com/kOdG7DhTi1 — muse (@muse) May 11, 2017

La canzone, come già anticipato pochi giorni fa, sarà accompagnata da un video che verrà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione del brano.

"Dig Down", stando a quanto emerso fino ad ora, non sarà il preludio alla pubblicazione di un disco vero e proprio, ma un'operazione apparentemente estemporanea. In ogni caso, la nuova uscita rappresenta la prima fatica dei Muse in sala d'incisione dal 2015, anno di pubblicazione dell'album "Drones".

E non è un caso che il trio rock britannico possa definitivamente abbandonare il formato "album tradizionale": "Siamo molto preoccupati di come la gente ascolta la musica, oggi, con questa selezione di tracce singole. E la nostra decisione di pubblicare 'Drones' non voleva essere dichiaratamente contraria a questo fenomeno. Tuttavia, credo che questa sia stata l'ultima chance, per noi, di stampare un disco", spiegò il batterista Dominic Howard lo scorso anno alla stampa americana, "(...) Il mondo è un posto molto diverso, rispetto a un po' di tempo fa. E il modo di ascoltare musica è molto diverso da com'era un tempo. Ecco perché stiamo discutendo se pubblicare piccoli gruppi di tracce raggruppate, o soli singoli, da un po' di anni a questa parte".