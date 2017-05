Brutte notizie per i fan della band guidata dai fratelli William e Jim Reid: tutte le date previste dai Jesus and Mary Chain in Italia per la prossima estate sono state annullate per "sopraggiunte circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del promoter, della band e degli organizzatori" del festival che avrebbe visto il gruppo di "Psychocandy" esibirsi sul proprio palco prossimamente.

Le date interessate sono quelle in origine previste al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera del prossimo 6 luglio e al Pistoia Blues Festival del 7 luglio. "La band farà tutto il possibile per tornare presto in Italia per nuovi concerti e non deludere il pubblico italiano", ha precisato il promoter italiano del gruppo, informando come i biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsabili dal 15 maggio 2017 entro e non oltre il 15 luglio 2017 presso il punto vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati.