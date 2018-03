Il glam rock non è stato solo quello dei grandi nomi – Marc Bolan, David Bowie, Roxy Music, Mott the Hoople, New York Dolls (e pochi altri) – o quello dei nomi di grande successo commerciale ma tutto sommato di serie B (come i Geordie, Gary Glitter, i Mud, Suzi Quatro, i Wizzard e molti altri); nel suo periodo di boom, cioè nei primi anni Settanta, ha fatto nascere decine se non centinaia di gruppi ai quali non è destinata nemmeno una riga delle enciclopedie del pop-rock. Abbiamo scelto alcuni di loro per farveli ascoltare nel loro brano più riuscito (il che la dice lunga, ma sentirete…)

(continua)