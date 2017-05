Il colosso della musica in streaming Spotify ha varato una parntership con Capital One Financial Corporation per offrire ai clienti titolari di carte della banca (è l'ottava negli Stati Uniti per dimensioni) sconti speciali.

Nella fattispecie i titolari di carte Capital One Quicksilver or Quicksilver One, utilizzandole per pagare l'abbonamento premium, avranno il 50% di sconto sulla cifra dovuta. La promozione - valida sia per abbonamenti già esistenti che per quelli nuovi - durerà fino ad aprile del 2018, coprendo dunque in pratica un anno di utilizzo pieno (e di risparmio del 50%).

Dato un costo mensile dell'abbonamento di 9,99 dollari, dunque, se ne pagano la metà - il che porta a un risparmio di 54, 95 dollari in un anno.

L'iniziativa è diretta solo a carte Capital One emesse negli Stati Uniti e legate a conti correnti attivi e con disponibilità finanziaria.