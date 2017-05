Il tour dei Baustelle in supporto al loro ultimo album, "L'amore e la violenza", non si ferma: il trio guidato da Francesco Bianconi, reduce da una serie di date nei teatri, continuerà ad esibirsi dal vivo per tutta l'estate.

La branca estiva della tournée porterà i Baustelle ad esibirsi anche sul palco del Miami Festival di Segrate (Milano) e su quello della nuova edizione di "Roma incontra il mondo", il festival che si tiene ogni anno a Villa Ada (uno dei parchi più grandi della Capitale). Ecco, di seguito, il calendario - che è in continuo aggiornamento:

26/05/2017 – SEGRATE (MI) – MAGNOLIA / MIAMI FESTIVAL

16/06/2017 – RUSSI (RA) – PALAZZO S. GIACOMO / RAVENNA FESTIVAL

02/07/2017 – GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE /TENER-A-MENTE

08/07/2017 – PADOVA – STADIO EUGANEO / SHERWOOD FESTIVAL

13/07/2017 – ROMA – VILLA ADA / ROMA INCONTRA IL MONDO

15/07/2017 – MONTEPRANDONE (AP) – COSE POP FESTIVAL

21/07/2017 – COLLEGNO (TO) – PARCO CERTOSA REALE / FLOWERS FESTIVAL

22/07/2017 – S. STEFANO MAGRA (SP) – AREA EX CERAMICA VACCARI

23/07/2017 – CORTONA (AR) – PIAZZA SIGNORELLI / CORTONA MIX FESTIVAL

27-30/07/2017 - VASTO (CH) - SIREN FESTIVAL

10/08/2017 – PALERMO – TEATRO DI VERDURA 1

1/08/2017 – ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

13/08/2017 – MELPIGNANO (LE) - CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI / SO WHAT FESTIVAL

25/08/2017 – ASOLO (TV) – ASOLO CITY PARK / AMA MUSIC FESTIVAL

26/08/2017 – MANTOVA – PIAZZA CASTELLO / Mantova Arte & Musica

03/09/2017 – PRATO – PIAZZA DUOMO / Settembre Prato è Spettacolo

08/09/2017 – BRA (CN) – ATTRAVERSO FESTIVAL/Parco della Zizzola

16/09/2017 – MODENA – FESTA UNITA’