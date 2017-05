Un ritorno atteso quella della band di El Paso. Dopo una carriera bruciata in fretta a causa di attriti interni e una scissione che ha generato gli Sparta e i Mars Volta, gli At The Drive-In ripartono per un nuovo capitolo della loro carriera dopo quasi vent'anni dal precedente. Furore e rabbia ci sono ancora, eppure non tutto sembra filare nel modo giusto...

Il lavoro del gran rientro non riesce a imporsi davvero come quell’ideale capolavoro di forza e intenti che è mancato a suo tempo a causa dell’implosione prematura che dissolto la compagine. La seconda stagione degli ATD-I riporta di prepotenza le lancette dell’orologio di quasi vent’anni per riprendere quanto lasciato in sospeso, pompando di maniera la propria formula di rock spigoloso e ricco di contaminazioni di ogni genere.

