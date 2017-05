Probabilmente avrete letto qualcosa del "Walled off Hotel", il singolare "esperimento" - "l'albergo con il peggior panorama al mondo" - voluto dal misterioso writer britannico Bansky: 9 camere nella città di Betlemme, con vista diretta sul muro che in Cisgiordania separa Israele dalla Palestina, decorate e personalizzate appunto da Bansky.

Nel piano bar dell'albergo si tengono "serate preregistrate" di cui sono protagonisti musicisti di fama, come Massive Attack e i Nine Inch Nails.

In realtà, a suonare nel piano bar è un pianoforte meccanico che riproduce composizioni create ad hoc da diversi artisti.

Qui di seguito potete ascoltare "Green lines", composta da Trent Reznor e Atticus Red.

Alla serata inaugurale, svoltasi un paio di mesi fa, ha "suonato" Elton John - in collegamento televisivo.