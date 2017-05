Si è da poco concluso il concerto romano di TheGiornalisti al Palalottomatica (la band suonerà a Milano, al Forum di Assago, l'11 maggio). In attesa di proporvi il report della serata, che pubblicheremo domattina 10 maggio, riferiamo intanto la setlist del concerto.

SCALETTA:

"Senza" (con Dario Faini)

"Gli alberi"

"Vieni e cambiami la vita"

"Mare Balotelli"

"Fine dell'estate"

"L'ultimo grido della notte"

"Disperato"

"Sbagliare a vivere"

"L'importanza del cielo"

Medley: "E menomale / Autostrade umane / Io non esisto"

"Proteggi questo tuo ragazzo" (con Luca Carboni)

"Luca lo stesso"

"Non caderci mai più"

"Fatto di te"

"Sold out"

"Per lei"

"Tra la strada e le stelle" (con Elisa)

"Il tuo maglione"

"Pamplona" (con Fabri Fibra)

"Non odiarmi"

Bis:

"Promiscuità"

"Completamente"

"Balla"