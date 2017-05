E' da un po', da quando i problemi di salute lo hanno spinto a concludere prima del previsto il suo "Life of Pablo Tour", a fine 2016, che Kanye West non si fa più molto vedere in giro. Secondo il sito TMZ, che peraltro spesso indulge al gossip, Kanye si sarebbe rinchiuso in isolamento volontario fra i monti dello Wyoming, per scrivere e registrare un nuovo album.

Secondo TMZ, Kanye ha già passato due settimane in clausura, e sarebbe ritornato proprio in questi giorni nello Wyoming per un secondo periodo di eremitaggio creativo - "una scelta che non ha niente a che vedere con propblemi di salute o problemi in famiglia".

Non è la prima volta che il musicista sceglie questa modalità: nel 2009, ad esempio, trascorse parecchi mesi alle Hawaii, e ne uscì con l'album "My beautiful dark twisted fantasy".