Birø è un cantautore varesino classe 1990, un progetto che mira a coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole. "Incipit", il suo primo EP ufficiale, è un esperimento in bilico tra musica e racconto, l'inizio di una storia raccontata attraverso cinque brani di cantautorato elettronico che trattano della gioventù di un ragazzo analizzandola attraverso il racconto di un'unica serata; un mini concept album in cui ogni canzone in scaletta è cronologicamente legata alle altre. Tutte le parti strumentali sono state composte e arrangiate dallo stesso Birø in collaborazione con Mattia Tavani dei Belize e Giacomo Zavattoni di RC Waves che ha anche prodotto l'intero EP, mentre i cori in "Invernø" sono di Cristina Italiano. Per ogni traccia è stata realizzata un'illustrazione da Vanni Vaps, grafico/illustratore che ha collaborato, tra i molti, con Vans e un video opera del visual artist Marcello Rotondella.

