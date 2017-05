Gli Imagine Dragons, dopo avere pubblicato lo scorso marzo il singolo “Believer”, hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Evolve” per il 23 giugno.

La band statunitense, formata da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman sarà presto in Italia; prima per partecipare, in qualità di ospite internazionale, all’edizione 2017 dei Wind Music Awards il 6 giugno all’Arena di Verona e poi, il 4 luglio, quando saranno in concerto a Lucca per il primo dei loro due live italiani, il secondo dei quali è previsto il 10 luglio nuovamente all’Arena di Verona.