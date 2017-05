Il frontman dei Porcupine Tree Steven Wilson ha annunciato che il prossimo18 agosto esce per Caroline International “To the bone”, il suo quinto album solista. Ha inoltre condiviso il primo singolo del disco, “Pariah”, e rivelato alcune date del tour che avrà luogo nel 2018.

Dice Wilson del nuovo album: "Dopo molti mesi di scrittura e incisione, sono finalmente lieto di annunciare i dettagli del mio nuovo album “To the bone” e di un grande tour europeo agli inizi del 2018 che include un ritorno in molte delle mie venues preferite, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra. I miei fan del Nord e del Sudamerica avranno presto notizie. L’uscita di "To the bone" è prevista per il 18 agosto, ma è già possibile preordinarlo in formati diversi, tra cui una speciale edizione con un libretto di 120 pagine, comprendente un CD esclusivo con demo e canzoni inutilizzate più un singolo in vinile da 7 pollici di una canzone strumentale tratta dalle sessioni dell’album. Nessuno di questi bonus sarà disponibile in altri luoghi."

Aggiunge il musicista inglese: "Il mio quinto disco è molto ispirato dai grandi dischi pop che ho amato durante la mia gioventù. Penso a “So” di Peter Gabriel, “Hounds of love” di Kate Bush, “Colour of spring” dei Talk Talk e “Seeds of love” dei Tears for Fears.”

Il tour europeo – che avrà inizio il 31 gennaio 2018 a Lisbona (Portogallo) - ha in programma anche due concerti italiani: il 9 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 10 febbraio all’Atlantico di Roma.

Tracklist:

1. To The Bone

2. Nowhere Now

3. Pariah

4. The Same Asylum As Before

5. Refuge

6. Permanating

7. Blank Tapes

8. People Who Eat Darkness

9. Song of I

10. Detonation

11. Song of Unborn