In occasione della conferenza stampa di presentazione del live dei Rolling Stones a Lucca del prossimo 23 settembre abbiamo scambiato due parole con Mimmo D'Alessandro, di D'Alessandro & Galli - promoter del concerto.

D'Alessandro ha espresso grande soddisfazione per l'evento, che ha richiesto una grande opera di convincimento nei ocnfronti della leggendaria band e un gran lavoro per l'organizzazione. Ma il tutto si tradurrà in uno show dalla scaletta che definisce "molto interessante"... anzi, dichiara proprio: "sarà uno show pazzesco".

I biglietti per il concerto andranno in prevendita dall'11 maggio per utenti dell'app ufficiale degli Stones e detentori di carta AmEx, poi dal 13 su circuito online Ticketone e dal 14 nei punti fisici Ticketone.