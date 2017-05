Questa storia ha a che fare con la musica e lo stile, eppure comincia su un campo da tennis. Il protagonista è l’inglese Frederick John Perry, il primo tennista della storia ad aver vinto i quattro tornei del Grande Slam. Già campione del mondo di ping pong, fra il 1933 e il 1935 vince a Wimbledon (dove trionfa per tre volte consecutive), al Roland Garros, agli Open australiani e a quelli americani. Alla fine degli anni ’40, Perry viene contattato dall’ex giocatore di calcio austriaco Tibby Wegner per produrre una polsiera anti-sudore per tennisti. Il successo dell’accessorio lo spinge a ideare un nuovo capo sportivo. È il 1952 e il tennista lancia a Wimbledon la prima Fred Perry Shirt. È prodotta in cotone piqué e ha l’iconica corona d’alloro cucita sul petto sinistro. La prima versione è rigorosamente bianca, poi un buyer della catena di abbigliamento sportivo Lillywhites chiede una versione nella variante White/Ice/Maroon, dai colori della squadra di calcio del West Ham. Nasce così la celebre M12, la prima Fred Perry Shirt dotata dell’inconfondibile twin tipping, ovvero il doppio profilo colorato su colletto e maniche. È un capo sportivo e assieme stiloso, e difatti viene adottato dai mod. È il punto zero del rapporto fra Fred Perry e le sottoculture: da quel momento, il marchio inglese diventa punto di riferimento del mondo della musica britannica.