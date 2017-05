“Estasi” è il titolo del nuovo album dei The Gluts, band post-punk band qui alle prese con il fatidico secondo lavoro, a tre anni di distanza dal precedente “Warsaw”. Il disco conta undici pezzi ed è stato anticipato dai singoli “That’s Me” e “Squirrel”, quest’ultimo lanciato in anteprima dall’importante sito britannico Clash Magazine. Un lavoro convincente, in puro stile post punk e dal sound dark e aggressivo come ormai da tradizione in casa The Gluts, pubblicato il 05 maggio 2017 dall’etichetta inglese Fuzz Club Records, nota per essere tendenzialmente specializzata in psichedelia e alt-rock. Registrato presso lo studio Noise Factory di Milano, "Estasi" è stato mixato e masterizzato da Filippo Strang al VDSS Studio di Morolo (FR) e nel brano “I realize that I am not so dumb" vede la partecipazione di Stefano “Bazu” Basurto dei Giöbia. Artwork e merchandising sono a cura di Paolo Proserpio.

Lo abbiamo intitolato così perché mentre ci stavamo lavorando eravamo sempre un po’ fumati e quindi sì, in estasi, oltre che con in testa l’idea di portare avanti una ricerca sonora volta alla realizzazione di un disco più maturo del precedente "Warsaw". ..

