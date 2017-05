Assenti dal nostro Paese dal 22 giugno 2014, quando passarono dal Circo Massimo di Roma per l'unica data italiana del "14 on Fire Tour", sembra che i Rolling Stones faranno ritorno su un palco italiano nel corso del prossimo mese di settembre, quando si esibiranno a Lucca.

La notizia è riportata dalla testata "Lucca in diretta", che scrive:

Ormai ci siamo. L'attesa è finita e si tratta solo di ore per l'ufficialità. Questa mattina (9 maggio) alle 9,30 Mimmo D'Alessandro annuncerà la data del grande concerto all'ex campo Balilla. A spegnere le 20 candeline del Lucca Summer Festival, a settembre, saranno i Rolling Stones: sono due gli indizi a confermarlo. Sul sito ufficiale della band di Mick Jagger è comparso uno 'stay tuned' per un annuncio alle 9,30. Lo stesso orario indicato in un post apparso quasi contemporaneamente sulla pagina Facebook del Lucca Summer Festival.

Se due indizi fanno una prova, a questo punto si può parlare di ben più che una coincidenza, anche se dagli organizzatori non trapela nulla, anzi su tutto è stato richiesto il più stretto riserbo. Ma ormai sui social e sul web la notizia impazza e viene data per certa la presenza al festival della band per quel concerto "stellare" annunciato dal Festival. Per Lucca e per Mimmo D'Alessandro un sogno che finalmente, dopo tanti ostacoli alle fine superati, si realizza.

A spiegare che "le sorprese" non sarebbero mancate era stato lo stesso promoter confermando che tutto era stato predisposto per organizzare un maxi concerto sugli spalti delle Mura e, del resto, l'ipotesi dei Rolling Stones circola ormai da mesi e non è mai venuta meno: sarebbe l'unica data italiana, a tre anni dal concerto al Circo Massimo di Roma.