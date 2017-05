La notizia che il collettivo canadese che va sotto il nome Broken Social Scene fosse prossimo a pubblicare un nuovo album ben sette anni dopo “Forgiveness rock record” ve l’avevamo già data oltre un mese fa presentandovi il primo singolo “Halfway home”. Ora di quell’album è stato svelato il titolo e la data di uscita. Eccoli: il titolo è “Hug of thunder” (City Slang/Arts & Crafts) e sarà disponibile a partire dal prossimo 7 luglio.

Tracklist:

1. "Sol Luna"

2. "Halfway Home"

3. "Protest Song"

4. "Skyline"

5. "Stay Happy"

6. "Vanity Pail Kids"

7. "Hug of Thunder"

8. "Towers and Masons"

9. "Victim Lover"

10. "Please Take Me With You"

11. "Gonna Get Better"

12. "Mouth Guards of the Apocalypse"