L’architetto Jeffrey Roberts ha tratto ispirazione dal maiale volante sopra la centrale elettrica di Battersea a Londra immortalato sulla copertina dell’album “Animals” dei Pink Floyd per la sua creazione battezzata “Flying pigs on parade” (‘Maiali volanti in parata’).

L’intento di Roberts, con "Flying pigs on parade", è quello di alleviare il tormento dei pendolari che ogni giorno recandosi al lavoro sono costretti a vedere il cognome del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump incastonato sulla Trump Tower di Chicago. Quindi ha pensato di collocare quattro maiali color oro, uno dietro l’altro, per coprire il cognome Trump.

Secondo quanto riporta l’Architectural Digest i maiali saranno legati a una chiatta sul fiume Chicago e voleranno questa estate per un solo giorno, ma saranno successivamente portati anche in altre città infestate dal neo-presidente.

Scrive Roberts sul sito dove viene spiegato il progetto: "Nel 1977 i Pink Floyd resero la loro interpretazione musicale nel concept album “Animals” in risposta alle condizioni socio-politiche della Gran Bretagna della seconda metà degli anni settanta. E aggiunge: "La follia dell'arte è stata creata per offrire un sollievo visivo ai cittadini di Chicago, interrompendo la vista dell’ostentata Trump Tower. Il progetto segue una sua razionalità rigorosa nel fornire livelli di significato, ma in ultima analisi permette libera interpretazione da parte dei singoli spettatori. In ultima analisi, questo è un design molto razionale e si trova in diretto contrasto con la natura caotica e bizzarra della nostra attuale leadership".

Roger Waters, che detiene i diritti di immagine, pare abbia felicemente sottoscritto la rielaborazione di Roberts.