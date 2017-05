E’ online il primo trailer di “American walhalla”, un documentario che testimonia la proficua collaborazione intercorsa tra l’iguana del rock Iggy Pop e il frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme (a completare la band anche il chitarrista dei Queens of the Stone Age Dean Fertita e il batterista degli Arctic Monkeys Matt Helders) che si è concretizzato con la pubblicazione dell’album “Post pop depression” nel marzo dello scorso anno con susseguente tour.

Nella clip si vedono immagini in studio e dal vivo e si può vedere Homme dire: “Quando Iggy ha preso in considerazione di registrare con me, mi sono sentito esplodere. Tu sei negli Stooges, io nei Queens. Roba pesante”. Mentre Iggy dice: "Sono divenuto uno di quei cantanti la cui carriera è schiava della sua band. Volevo una fuga emotiva, quindi ho deciso di fare da solo per vedere quello che valgo, dal vivo e su disco".