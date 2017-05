I Prophets of Rage - supergruppo composto da Tom Morello, Brad Wilk, Tim Commerford dei Rage Against the Machine, Chuck D dei Public Enemy, B-Real dei Cypress Hill e Dj Lord – in concerto in Cile hanno proposto una nuova canzone intitolata "Unfuck the world" che puoi ascoltare più sotto.

I Prophets of Rage saranno in concerto il prossimo 25 giugno alla Visarno Arena di Firenze nel loro unico concerto italiano assieme ai System of a Down.