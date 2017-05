L’ex batterista dei Kiss Peter Criss si iscrive al partito di quanti credono che il rock sia finito, questo è il motivo per cui ha deciso di ritirarsi dalle scene.

Parlando con Hi-Fi Way dice: "È arrivato il momento per me di scendere dal treno, perché ormai non è più una grande corsa. Non vado più ai concerti perché non mi diverto, sono costantemente importunato. La gente con i telefonini vuole continuamente scattare foto, non posso stare seduto e godermi il concerto. Il mondo è cambiato, amici miei.”