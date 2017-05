Intervistato da Grazia Sambruna per Linkiesta, il leader degli Afterhours Manuel Agnelli si è abbandonato a considerazioni a tutto campo in ambito musicale, non prendendo prigionieri, com'è nel suo stile.

"Mi fa cagare", è il lapidario giudizio del frontman milanese sulla "musica italiana che gira oggi", che "non è indie, è musica leggera italiana camuffata da indie solo perché non è prodotta da una major. Quella roba lì, però, non è indie nei contenuti, non è indie nell'attitudine. Ed è un vero peccato che in Italia funzioni così".

"Qui o sei un tamarro o sei intellettuale, non c'è una via di mezzo", ha proseguito Agnelli: "Da noi i Rolling Stones non sarebbero mai nati. Loro sono molto ricercati musicalmente ma allo stesso tempo dei completi debosciati. Per fare il rock'n'roll a certi livelli bisogna essere un po' ignoranti. In questo periodo di crisi per il nostro Paese, poi, dovremmo tornare ad avere più libertà. Il mood ideale sarebbe: "Possiamo fare quello che vogliamo, tanto non funziona niente". Invece la musica italiana finto "indie" che gira adesso è praticamente il peggior Venditti. Anzi, è il peggior Venditti fatto male perché lo fa gente che non sa cantare e non sa suonare".

Quindi, conclude l'intervistatrice, "non possiamo immaginare Manuel Agnelli in casa, con le cuffie, che si ascolta Calcutta o Tommaso Paradiso?".

"No, non potete immaginare una cosa del genere", è stata la sua risposta.