La band capitanata da Matt Bellamy pare sia pronta a tornare a segnalarsi all'attenzione dei fan, rimasti ormai - in quanto a materiale inedito - all'album del 2015 "Drones": sui canali social dei Muse è apparso infatti un breve video girato apparentemente sul set di una clip da abbinare a un nuovo brano.

Benché il contributo non fornisca indizi prettamente musicali, questo nuovo indizio dato dal trio inglese ai propri fan segue in numerosi post, pubblicati nei giorni scorsi, relativi ad aggiornamenti dallo studio di registrazione. Del resto il gruppo, solo lo scorso 5 aprile, aveva promesso che presto sarebbe arrivata una nuova canzone, che sarebbe andata ad aggiungersi alle tre già composte per un nuovo album in studio di prossima uscita.