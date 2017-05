Il già One Direction Harry Styles ha reso disponibile in Rete la versione integrale del video di "Sing Of The Times", uno dei brani inclusi nel nuovo album del cantante britannico che verrà consegnato ai negozi il prossimo 12 maggio: per le riprese della clip, l'artista è stato costretto a calarsi da un elicottero in volo sopra le coste della Gran Bretagna.

"La canzone è stata scritta dal punto di vista di una madre che soffre delle complicazioni durante la nascita del figlio", ha spiegato Styles a proposuito del brano: "Le dicono: 'Tuo figlio sta bene, ma tu non ce la farai'. E a lei restano solo cinque minuti per dire al bambino: 'Vai, e sii forte'".

Il cantante sarà di scena per l'unica data italiana del tour in supporto al suo album di debutto da solista il prossimo 10 novembre all'Alcatraz di Milano.