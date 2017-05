E' un pezzo di storia del rock americano (e non solo) che se ne va, e che - erano in pochi a saperlo - ha direttamente a che fare con l'Italia: Mario Maglieri, proprietario di due locali storici del scena rock losangelina, il Rainbow Bar And Grill e il Whisky A Go Go, è morto all'età di 93 anni.

Nato a Sepino, in provincia di Campobasso, e trasferitosi negli USA con la famiglia all'età di quattro anni, Maglieri iniziò la sua di imprenditore aprendo diversi ristoranti a Chicago, per poi trasferirsi a Los Angeles e scegliere la Sunset Strip come suo quartier generale: ben più di un semplice gestore di un locale, il nostro connazionale seppe restare vicino ai musicisti che frequentavano i suoi locali, contribuendo al lancio delle carriera di band storiche come Motley Crue e Guns N' Roses.

Il Whisky a Go Go, oltre ad ospitare sul proprio palco alcuni dei nomi più in vista della scena rock mondiale come Guns N' Roses, Metallica, Soundgarden, Nirvana, Aerosmith e molti altri, permise anche una una nutrita schiera di artisti italiani - PFM in primis, e a seguire, tra gli altri, Caparezza e Ligabue - di mettersi alla prova davanti al pubblico a stelle e strisce.

Meno frequentato dal grande giro del live - solo per quanto riguarda le esibizioni - ma non questo meno prestigioso è il Rainbow Bar And Grill, meta preferita per le libere uscite di musicisti di altissimo livello come Keith Moon, Alice Cooper, Micky Dolenz, Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr e altri, che lo sceglievano per le serate - il più delle volte molto movimentate - in compagnia di amici e groupies: a renderlo leggendario, però, fu Lemmy Kilmister dei Motorhead, che negli ultimi vent'anni della sua vita divenne una presenza pressoché fissa del locale, dove era solito consumare il suo drink preferito, Jack Daniel's e Coca Cola. Non a caso, dopo la sua morte, la proprietà del locale omaggiò il rocker britannico - che aveva rinunciato al classico villone da rockstar in favore di un appartamento situato a pochi isolati dal bar - con una statua commemorativa.

Sempre al Rainbow si terrà una serata in memoria di Maglieri il prossimo 28 maggio.