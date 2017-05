Due mostri sacri del rock condivideranno il palco in Sud America, quest'autunno: Guns N 'Roses e Who hanno annunciato due concerti come co-headliner (ma voci dicono che altre date sono in arrivo).

La prima data confermata è fissata per il 23 settembre al Rock in Rio Festival di Rio de Janeiro, mente il secondo appuntamento è stato annunciato per il 1 ° ottobre presso l'Estadio Único De La Plata a Buenos Aires, in Argentina. Si attendono altri spettacoli congiunti in Brasile, Perù e Cile, ma al momento non c'è conferma.

🇦🇷ARGENTINA🇦🇷#GnFnR y @TheWho

Juntos por única vez este 1 de octubre

Visita https://t.co/R8emcxgCHw para más información pic.twitter.com/wOvF42fDXg — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 4, 2017

Prima dei loro spettacoli con i rocker britannici, Axl & co. si imbarcheranno in un tour estivo che comprende date sia in Nord America, sia in Europa, tra cui quella ad Imola il 10 giugno . Nel frattempo, Gli Who prenderann parte a festival tra cui il Quebec City Summer Fest e l'Outside Lands di San Francisco oltre ad una "residenza" a Las Vegas.