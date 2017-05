Gli alternative rocker statunitensi Black Rebel Motorcycle Club tornano in attività: il gruppo ha annunciato un tour europeo per l'autunno, in partenza il 25 novembre ad Amburgo, in Germania, con una tappa milanese il 30 dello stesso mese al Fabrique di Milano.

L'ultima pubblicazione del gruppo, attualmente in studio per un disco ancora senza titolo e data, risale al natale del 2015 quando venne diffusa una versione demo acustica, del brano "Ordinary boy". L'ultimo album di studio, il settimo, dei BRMC è "Specter at the feast" del 2013.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 10 maggio su Io Vado Club (www.iovado.club) e dalle ore 11 di giovedì 11 maggio su www.ticketone.it



L'ultima esibizione milanese dei BRMC risale al 2014, e provocò qualche polemica: i Magazzini Generali, che ospitarono il concerto il 18 marzo di quell'anno, subirono una sanzione dal comune di Milano da 516€ e la chiusura per un mese per irregolarità perché una ragazza disabile non è riuscì ad entrare nel locale per l’assenza di una pedana.