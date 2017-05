Che dalle session di "Humanz" fosse avanzato molto materiale era cosa nota (Damon Albarn ha parlato di 40-45 pezzi in soprannumero, rispetto a quelli inclusi nel disco); alcuni, però, diverranno presto disponibili in una versione super deluxe dell'ultimo disco della band, un cofanetto di vinili che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto e vedrà l'inclusione di ben 14 inediti bonus.

Il box conterrà 14 album su vinile: ognuno avrà una traccia di "Humanz" sul lato A, mentre sul retro ci sarà un brano inedito.

Questa è la tracklist definitiva:

Disco 1:

01. Intro: I Switched My Robot Off / Ascension (feat. Vince Staples)

02. Long Beach

Disco 2:

01. Strobelite (feat. Peven Everett)

02. Colombians

Disco 3:

01. Saturnz Barz (feat. Popcaan)

02. Duetz

Disco 4:

01. Momentz (feat. De La Soul)

02. Midnite Float (feat. Azekel)

Disco 5:

01. Interlude: The Non-conformist Oath / Submission (feat. Danny Brown & Kelela)

02. Grilling With His Face

Disco 6:

01. Charger (feat. Grace Jones)

02. Charger (Alternative Version) (feat. Pauline Black)

Disco 7:

01. Interlude: Elevator Going Up / Andromeda (feat. D.R.A.M.)

02. Andromeda (D.R.A.M. Special)

Disco 8:

01. Busted and Blue

02. Busted and Blue (Faia Younan Special)

Disco 9:

01. Interlude: Talk Radio / Carnival (feat. Anthony Hamiliton)

02. Carnival (feat. Anthony Hamilton) [2D Special]

Disco 10:

01. Let Me Out (feat. Mavis Staples & Pusha T)

02. Five Whales In A Dream

Disco 11:

01. Interlude: Penthouse / Sex Murder Party (feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

02. Garage Palace (feat. Little Simz)

Disco 12:

01. She’s My Collar (feat. Kali Uchis)

02. She’s My Collar (Kali Uchis Spanish Special)

Disco 13:

01. Interlude: The Elephant / Hallelujah Money (feat. Benjamin Clemantine)

02. Phoenix on the Hill (feat. Sidiki Diabate)

Disco 14:

01. We Got The Power (feat. Jehnny Beth)

02. Tranzformer

Il bos include altresì un libro di 54 pagine con artwork esclusivi dei Gorillaz. Il prezzo è altino, peraltro - almeno stando ad Amazon UK - e ammonta a 274,99 sterline.